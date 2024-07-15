Чиновник признал, что знает о разных сценариях, но всё же будет осторожен в высказываниях, какой именно подойдёт для украинского вопроса.

В сети неоднократно обсуждалось применение по отношению к Украине и вопросу её членства в НАТО немецкого сценария, в ходе которого в североатлантический альянс вступит только определённая часть территорий, а остальная присоединиться в случае возвращения под контроль Киева. Украинский президент Владимир Зеленский такой подход не исключает, но с примечанием, что решать это только властям и народу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ситуацию, рассказав, реален ли немецкий сценарий по вопросу членства Украины в североатлантическом альянсе. Он признал, что видел разные сценарии, но всё же будет осторожен в высказываниях, какой из них именно подойдёт под украинский вопрос.

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После этого Столтенберг отошёл от темы, подчеркнув, что важнейшим результатом саммита НАТО в Вашингтоне является политический месседж от всех стран-участников военного блока о необратимом пути к членству страны в североатлантическом альянсе. При этом он отметил, что единственным способом обеспечить членство Украины в НАТО будет помочь стране одержать победу, сохранив свой суверенитет и независимость.

Стоит понимать, что для НАТО «немецкий сценарий» с Украиной будет ничем не лучше, чем обычное вступление, ведь в случае удара даже по западным территориям, которые так или иначе происходят, Киев может затребовать применение положения Вашингтонского договора о коллективной обороне. В случае же, если этого не произойдёт, то членство страны фактически будет означать формальность, создав нежелательный прецедент, свидетельствуюий о возможности страны-участника отказаться принимать участие в обороне своих союзников по военному блоку.