Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
CNN рассказали, о чём говорил Байден и Трамп после покушения
Напрямую политики не общались около двух лет.

После произошедшего в Пенсильвании покушения на кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, американский президент Джо Байден сообщил о своих намерениях созвониться с оппонентом на выборах, а также пообещал провести справедливое расследование инцидента. Разговор состоялся вчера вечером.

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, рассказало, о чём говорили политики. По данным издания, сам разговор был недолгим, но крайне уважительным. Стоит напомнить, что на предвыборных дебатах оба кандидата допускали обвинения и оскорбления в сторону оппонента.

реклама

Байден дал понять Трампу, что не потерпит политическое насилие. Действующий американский президент также пообещал своему оппоненту на выборах провести тщательное расследование по покушению. Примечательно, что до этого политики напрямую не взаимодействовали уже более чем двух лет, ограничиваясь лишь постами в социальных сетях и дебатами, где диалог вёлся с модераторами.

Ранее издание Politico писало, что покушение на Трампа повысит его шансы вернуться в Белый дом, поскольку ситуация консолидирует республиканцев вокруг него и вызовет сопереживание среди демократов.

#сша #байден #трамп
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за срывов поставок двигателей из США от индийского истребителя Tejas отказываются покупатели
9
Авиационный завод Сокол передал в войска партию модернизированных истребителей МиГ-31БМ
7
В сеть утек скриншот BioShock 4
+
За 40 миллионов лет до появления динозавров высшим хищником была амфибия Gaiasia jennyae
8
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
5
The Witcher 4 достигла определенного прогресса в разработке
+
NVIDIA готовит к выпуску новые видеокарты GeForce RTX 50 «Blackwell» с рекордным TDP
7
Мрачная атмосфера, 600 уникальных персонажей, переход на UE5 и другие подробности Gothic Remake
1
Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
4
Россия продолжает наращивать объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции
2
Android 15 позволит использовать смартфон в качестве компьютера при подключении к монитору
1
Элитная Бригада ВСУ "Магура" задействовала в боях спецбатальон заключенных "Шквал"
+
Honor Magic 7 может получить камеру на 1000 МП и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч
2
Ростех повысит дальность полёта ФАБ-3000 в 2 раза за счёт установки реактивного модуля
+
Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700, включая Core 9 с 12-ю P-ядрами Batrlett Lake-S
8
Большое обновление PS2 эмулятора PCSX2 2.0 повысило производительность и добавило новые возможности
3
Autodesk внезапно запретила доступ российским компаниям к своей облачной САПР
1
One UI 7.0 может получить совершенно новый дизайн пользовательского интерфейса
+
ОАК передала ВКС России первую в 2024 году партию модернизированных самолётов МиГ-31
2
12 телефонов Samsung, которые останутся без обновлений после получения Android 15 и One UI 7
+

Популярные статьи

Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
28
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
21
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
56
"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
17
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
12
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
3
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
+
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
26

Сейчас обсуждают

Megard
07:09
Убить кандидата или президента для америкосов это высшее проявление свободы и демократии
CNN: Американская разведка получала информацию о планах Ирана ликвидировать Трампа
Псье Миздюкович
07:00
Как бы белые люди на клавомыши играют
为什么 Microsoft 和索尼不在游戏手柄中使用霍尔效应传感器 --- Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
Такой то
07:00
угловатая и без мандата видимо в мужика переделают
В Киеве заявили, что главком ВСУ согласен на капитуляцию и прекращение огня
Робин Гудеичь
06:57
Китя, это бред... Это же не проблема Линукса что Винда не может с майкрасофтовским же Х12 показать столько же сколько и Линукс на Вулкан, через трансляцию. Я бы сказал это сравнение очень даже показат...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Алексей Болтунов
06:53
Как программист риск5 и разработчик процессоров на данной архитектуре, полностью согласен с ним. Собственно процесс уже идет, архитектура уже обросла примочками на все случаи жизни и продолжает бурное...
Создатель Linux убеждён, что архитектура RISC-V неизбежно повторит все ошибки x86 и Arm
Эдуард Кузнецов
06:53
Как я и думал, "талантливый" человек "талантлив" во всем)
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Эдуард Кузнецов
06:46
"Амуде" ты придумал, ну или такие же озабоченные. А Интел да, причастна к созданию АМД, это единственное что они хорошего сделали и за это им человеческое спасибо)))
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Псье Миздюкович
06:44
Ау, она разрабатывается под текущее поколение консолей в том числе, даже на series s будет как-то там работать) . Это только если совсем криворукие упоротые трансгендеры индусы порт делать будут
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
Alex TOPMAN
06:44
С ядрами и их ожидаемой производительностью всё понятно. Ждём инфы о КП и тестов разгона памяти.
Раскрыта вся линейка процессоров Intel Arrow Lake, состоящая из 18 моделей
Game tester
06:40
Сокет то у АМД один, только чипсеты разные и не все имеют обратную совместимость. Привет В550/Х570 и наоборот. Так что один и тот же сокет в таком случае ну такое себе для бомжей
AMD заявила, что намерена продлить жизненный цикл материнских плат на чипсете АМ5 до 2027 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем