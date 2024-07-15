Напрямую политики не общались около двух лет.

После произошедшего в Пенсильвании покушения на кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, американский президент Джо Байден сообщил о своих намерениях созвониться с оппонентом на выборах, а также пообещал провести справедливое расследование инцидента. Разговор состоялся вчера вечером.

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, рассказало, о чём говорили политики. По данным издания, сам разговор был недолгим, но крайне уважительным. Стоит напомнить, что на предвыборных дебатах оба кандидата допускали обвинения и оскорбления в сторону оппонента.

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Байден дал понять Трампу, что не потерпит политическое насилие. Действующий американский президент также пообещал своему оппоненту на выборах провести тщательное расследование по покушению. Примечательно, что до этого политики напрямую не взаимодействовали уже более чем двух лет, ограничиваясь лишь постами в социальных сетях и дебатами, где диалог вёлся с модераторами.

Ранее издание Politico писало, что покушение на Трампа повысит его шансы вернуться в Белый дом, поскольку ситуация консолидирует республиканцев вокруг него и вызовет сопереживание среди демократов.