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Nacvark
Bloomberg: Илон Маск сделал значительное пожертвование в избирательную кампанию Трампа
Пожертвование отправлено в компанию, которая напрямую не связана с избирательным фондом политика.

Издание Bloomberg пишет, что американский бизнесмен Илон Маск, который входит в список богатейших людей мира, отправил пожертвование американскому комитету по политической активности America PAC, который направил его в избирательный фонд кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Нет информации, о какой именно сумме идёт речь, но издание описывает её как значительную. Более точная информация может стать известна 15 июля, когда компания официально обнародуют список своих доноров.

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Всё это на фоне провальных предвыборных дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом, в ходе которого ряд доноров Демократической партии решили прекратить пожертвования в избирательную кампанию действующего американского президента, желая увидеть его замену другим кандидатом.

Стоит напомнить, что официально Илон Маск вопреки всем слухам неоднократно говорил об отсутствии намерений направлять пожертвования в избирательную кампанию Дональда Трампа. Тут также можно напомнить, что его компания SpaceX является крупным подрядчиком Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, поэтому миллиардер очевидно не намерен финансово поддерживать оппозицию действующей власти, по крайней мере, публично.

#сша #трамп #маск
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