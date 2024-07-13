Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Генеральный инспектор Бундесвера рассказал о кратном военном превосходстве России над Европой
Он также отметил, что уже к 2029 году Германия должна быть готова к конфликту с Россией.

Генеральный инспектор Вооружённых сил Германии Карстен Бройер, назначенный для проведения антикризисных мер в Бундесвере, заявил, что властям необходимо поставить в своём ежедневнике отметку о 2029 годе, ведь именно к тому моменту мощь России будет оптимальной для конфронтации с НАТО и Германия должна быть готова к военному столкновению.

реклама

Возвращаясь к реальности, немецкий чиновник рассказал о текущем положении немецкой армии, сравнив её с российской. По его словам, текущих запасов боеприпасов на складах Бундесвера хватит всего на два дня сражений. В то же время российский оборонно-промышленный комплекс позволяет стране производить порядка полторы тысячи танков ежегодно, когда у пяти сильнейших стран Европы это суммарный запас танков, а у Германии вовсе их только 300 единиц.

Он также подчеркнул, что через 5 - 8 лет Москва будет иметь около 1,5 миллиона солдат, то есть в два раза больше от числа, задействованного в зоне боевых действий на украинских территориях. По этой причине Бройер акцентирует внимание на возможности возвращения всеобщей воинской повинности.

Карстен Бройер настаивает на том, что угроза в мире будет продолжать расти и расходы на оборону должны продолжать расти. Стоит напомнить, что с аналогичным мнением ранее выступал министр обороны страны Борис Писториус, призвавший готовиться к возможному конфликту с Россией уже через пять лет.

#россия #германия
+
Написать комментарий (0)
Российский военный эксперт рассказал про ситуацию под Волчанском
Шольц выступил против снятия ограничений для ВСУ на удары вглубь России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Российские системы РЭБ превратили переданные ВСУ бомбы GLSDB в бесполезное вооружение
8
Wave Engine начала поставлять клиентам пульсирующий воздушно-реактивный двигатель J-1 для БПЛА
6
Предприятие «СтанкоГомель» запустит серийное производство российско-белорусского станка с ЧПУ
1
Интегрированная среда разработки Zed доступна для Linux
+
В Казахстане достроили самый длинный в стране автомобильный тоннель
+
В Ульяновске сменился собственник завода по производству фрезерных станков
3
Радиус Млечного Пути измерили более точно: он оказался в два раза больше, чем считалось ранее
+
Google отказывается от платных VPN и вводит бесплатный мониторинг даркнета
1
В России выделили 1 млрд рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для импортной промышленной продукции
3
Иркутская область превращается в тайгу: лесовосстановление бьёт рекорды
6
В арсенале России и Белоруссии появилась автоматизированная система управления "Байкал-1"
1
Складные телефоны Samsung Galaxy Z Fold6/Flip6 лишены плавных обновлений Android
+
Открытие телескопа "Хаббл" — «застывшая во времени» черная дыра в сердце Омеги Центавра
+
Бюджетный смартфон Vivo Y18i замечен в базе данных Geekbench
+
Россия разработала новый беспилотник для дальней разведки
+
Опубликован ряд характеристик доступного складного смартфона Honor Magic Vs3
+
Специалисты Ростеха увеличили дальность обнаружения БПЛА на 40% благодаря использованию нейросети
+
Цены на интернет в Москве и Подмосковье могут повыситься вдвое из-за новых расценок «Россетей»
4
Смартфоны Xiaomi получат новое июльское обновление безопасности
2
Модифицированная Nintendo Switch с объёмом памяти 8 ГБ не справилась с Baldur’s Gate 3
+

Популярные статьи

Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
58
Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
10
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
14
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
45
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
65
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
8
СМИ: Россия и Индия могут начать совместное производство Су-30 для экспорта в третьи страны
+
Китай и Япония испытывают новые боевые технологии, накаляя обстановку в АТР
+
Мое мнение об iPad Air 2024
7
Мрачные времена - Xbox и его фанаты в кризисе
13

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
09:09
И Брюса Уиллиса ведь не пошлешь на помощь. Он, к сожалению, находится уже почти в конце своего жизненного пути...
Астронавты НАСА поделились своим мнением о космическом корабле Starliner
Makaveli23rus
09:08
Есть сверхмассивные чёрные дыры. Это тоже свермассивные. Дыры.
Пустынный мох сделает Марс обитаемым — он выдерживает даже радиацию благодаря особым генам
Михаил Авраменко
09:04
Ну хоть один капнул каплю здравого смысла в огромный океан лжи.
Представитель ТЦК прокомментировал очереди в военкоматы
Makaveli23rus
09:02
Всё ждал, что он дон скажет.
Житель Чечни создал уникальный внедорожник на базе автомобиля ГАЗ-66
[RL]Max
08:57
Что ты несешь? Назови мне игры где 24 гига впритык??
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
[RL]Max
08:56
Это все еще 4к, но более уверенные, чем были на 4090, где порой приходится идти на компромиссы
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
[RL]Max
08:54
Какой нах 8к гейминг, забудь о нем. Хорошо бы она еще 4к в нативе тянула без DLSS на 144 фпс
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
[RL]Max
08:51
Даже с 4090 есть смысл переходить на 5090, не говоря уже про хиленькое 3000 поколение
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
[RL]Max
08:47
даже позапрошлогодние игры порой с трудом укладываются в 24-гигабайтный лимит. Автор, что за чушь ты несёшь? Зачем ты это пишешь на сайте по железу? Для кого это?
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
Dark_Cloud
08:08
Интересно, что же это за оборудование такое, которое за два года устаревает настолько, что перестает тащить воспроизведение видео, которое параметры не меняло? вчера проблемы наблюдались, сегодня уже ...
Honor представила складной смартфон Magic Vs3 с топовыми характеристиками и доступной ценой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем