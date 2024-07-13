Он также отметил, что уже к 2029 году Германия должна быть готова к конфликту с Россией.

Генеральный инспектор Вооружённых сил Германии Карстен Бройер, назначенный для проведения антикризисных мер в Бундесвере, заявил, что властям необходимо поставить в своём ежедневнике отметку о 2029 годе, ведь именно к тому моменту мощь России будет оптимальной для конфронтации с НАТО и Германия должна быть готова к военному столкновению.

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Возвращаясь к реальности, немецкий чиновник рассказал о текущем положении немецкой армии, сравнив её с российской. По его словам, текущих запасов боеприпасов на складах Бундесвера хватит всего на два дня сражений. В то же время российский оборонно-промышленный комплекс позволяет стране производить порядка полторы тысячи танков ежегодно, когда у пяти сильнейших стран Европы это суммарный запас танков, а у Германии вовсе их только 300 единиц.

Он также подчеркнул, что через 5 - 8 лет Москва будет иметь около 1,5 миллиона солдат, то есть в два раза больше от числа, задействованного в зоне боевых действий на украинских территориях. По этой причине Бройер акцентирует внимание на возможности возвращения всеобщей воинской повинности.

Карстен Бройер настаивает на том, что угроза в мире будет продолжать расти и расходы на оборону должны продолжать расти. Стоит напомнить, что с аналогичным мнением ранее выступал министр обороны страны Борис Писториус, призвавший готовиться к возможному конфликту с Россией уже через пять лет.