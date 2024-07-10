Её пуск можно было увидеть в некоторых городах России и Украины.

Вчера в 22:00 по московскому времени Европейское космическое агентство осуществило пуск европейской ракеты-носителя «Ариан-6», разработка которой шла десять лет. Ракета пришла на замену снятого с эксплуатации «Ариан-5», а её пуск откладывался продолжительное количество времени ещё с 2020 года.

Официальная трансляция с пуском «Ариан-6»

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Новая ракета-носитель должна вывести на околоземную орбиту 17 полезных нагрузок, в частности спутники, две возвращаемые капсулы и другое оборудование. Помимо этого она должна была продемонстрировать возможность повторного включения двигатели второй ступени.

Примечательно, что то, как пролетает «Ариан-6», могли заметить граждане России и Украины, в особенности проживающие недалеко от акваторий Чёрного и Азовского морей. В некоторых Telegram-каналах появление яркого, вращающегося по спирали света, в шуточной форме сравнили с пролетающим неопознанным летающим объектом.

Запуск «Ариан-6» является важным для аэрокосмической сферы Европы, поскольку после снятия с эксплуатации «Ариан-5» регион полагался исключительно на ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Выпуск своей ракеты фактически означает для европейцев восстановление автономного доступа к космосу. Однако пока что, европейские ведомства не совсем доверяют своей разработке. Так, например, в 2023 году Европейское метеорологическое агентство отменило контракт на пуск «Ариан-6» в пользу уже проверенных американских Falcon 9.