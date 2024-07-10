В Кремле ситуацию комментировать отказались.





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Индийское издание NDTV, ссылаясь на собственные источники, пишет, что по итогам встречи российского президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди было принято решение уволить индийцев, проходящих службу в российской армии, чтобы они смогли вернуться домой.

По данным издания, в составе российской армии служат от 30 до 40 индийцев, которые были завербованы на родине. Им якобы предлагали высокооплачиваемую работу, а в конце концов они стали российскими военными и отправились в зону боевых действий. Секретарь по иностранным делам Индии Винай Кватра утверждает, что уже десять из них уволились из рядов российской армии и отправились домой.

Стоит напомнить, что весной Нью-Дели объявило о решительных мерах против занимающихся на территории страны вербовщиков. Властям стало известно о группе вербовщиков, которые переправляли индийцев в Россию, обещая им работу, поступление в частные университеты и бесплатное продление визы. Таким образом в Россию въехало 35 граждан Индии, которые могли оказаться в зоне боевых действий под предлогом высокооплачиваемой работы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался давать комментарии по опубликованному NDTV материалу. В то же время министерство иностранных дел Индии назвало одной из главных тем встречи Путина и Моди, как раз службу индийцев в российской армии, которые, по данным западных и азиатских изданий, были введены в заблуждение и подписали контракты с Министерством обороны, так как не знали русского языка.