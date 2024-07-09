Поставки не должны осуществляться в ущерб безопасности Варшавы - объяснил премьер-министр страны Дональд Туск.





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Вчера между Украиной и Польшей было подписано двухстороннее соглашение в сфере безопасности, которое предусматривало в том числе и поставку находящихся на вооружении польской армии советских истребителей Миг-29. Премьер-министр страны Дональд Туск объяснил, при каких обстоятельствах самолёты могут быть переданы Киеву.

По словам главы польского правительства, на текущий момент Варшава не может просто так отдать свои истребители, поскольку они задействованы в патрулировании воздушного пространства страны, а также выполняют миссии НАТО. Однако польские власти готовы расстаться с ними, если отправленную авиационную технику заменят страны-участники североатлантического альянса современными западными самолётами.

Не уточняется, какое именно количество МиГ-29 польские власти теоретически готовы поставить Вооружённым силам Украины, хотя в подписанном между странами документе речь шла о 14 единицах авиационной техники.

Дональд Туск акцентирует внимание на том, что передача польских истребителей Украине не может происходить за счёт безопасности Польши. Он признаёт, что Украина находится в гораздо худшей ситуации, чем сейчас Польша, но всё же Варшава тоже испытывает опасения за свою безопасность.