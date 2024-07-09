Речь идёт о ракетах, которые выпущены в направлении Польши.

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Польши Дональдом Туском подписал двухстороннее соглашение между странами в сфере безопасности. Оно представляет собою ряд обязательств, которые берёт на себя Варшава для предоставления долгосрочных гарантий оказания военной помощи Киеву.

Помимо обыкновенных гарантий вроде обещаний поставить новое оружие на определённую сумму денег, документ предусматривает разработку механизма с возможность перехвата российских ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые находятся в воздушном пространстве Украины, но при этом выпущены в направлении Польши.

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Пока неизвестно, в каком именно формате будет реализован данный пункт соглашения и действительно ли польские войска противовоздушной обороны будут сбивать российские военные цели над Украиной.

Варшава неоднократно обвиняла Россию в попытке нарушить польское воздушное пространство, хоть и без прямого умысла. Польские дипломаты вызывали российских послов, чтобы они дали объяснение по произошедшим инцидентам, но они ни разу не приезжали. В министерстве иностранных дел России объяснили это тем, что российские дипломаты не намерены давать объяснение по чему-либо, пока им не предоставят реальные доказательства нарушения воздушного пространства Польши ракетами или дронами из России. Последний раз польские власти сообщали о нарушении воздушного пространства их страны российской ракетой в марте, этого года, когда цель пробыла в небе Польши 39 секунд.