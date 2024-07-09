В этом Киеву могли помогать спецслужбы стран НАТО.





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Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщает, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины планировало угон российского дальнего сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3, который российские спецслужбы смогли предотвратить.

В сообщении ведомства говорится, что украинские спецслужбы пытались завербовать российского военного пилота, предлагая ему денежное вознаграждение и предоставление гражданства в Италии. Он должен был во время боевого вылета перегнать бомбардировщик на территорию Украины. Отмечается, что этой операции способствовали спецслужбы из стран НАТО.

По данным Федеральной службы безопасности России, контрразведывательные силы смогли обернуть ситуацию в свою пользу, заполучив данные для удара по аэродрому Вооружённых сил Украины «Озерное». По всей видимости, именно туда должен был прибыть российский стратегический бомбардировщик.

Стоит сразу отметить, что это не первая ситуация с попытками угнать российскую авиационную технику. В 2022 году Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку украинской разведки по вербовке пилотов, которые должны были угнать самолёты Су-24, Су-34 и Ту-22М3. Однако же в 2023 году российский военный пилот Максим Кузьминов всё же смог перегнать вертолёт Ми-8 на украинские территории, улетев после в Испанию, где и был убит спустя четыре месяца.