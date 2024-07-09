Всё это в рамках объявленной Будапештом миротворческой миссии.





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После того, как Венгрия стала страной-председателем Европейского совета, её премьер-министр Виктор Орбан объявил о миротворческой миссии, в рамках которой он хочет сделать свой вклад в мирное урегулирование российско-украинского конфликта. Глава венгерского правительства уже посетил Киев, Москву и недавно - Пекин.

Встретившись с китайским лидером Си Цзиньпином, Орбан подчеркнул важность Китая в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Примечательно, что по итогам визита венгерского премьера китайский лидер объявил о необходимости создания международным сообществом условий для переговоров между Москвой и Киевом.

Сейчас Виктор Орбан направляется со своим турне в Вашингтон. Ни о каких деталях, как и в прошлые разы, он не сообщил. При этом он уверен, что в решении этого конфликта отыгрывает роль не только Россия и Украина, но и Соединённые Штаты Америки, Европейский союз и Китай.

Поездка Виктора Орбана в Вашингтон совпадает с датой начала саммита НАТО, на полях которого он, по всей видимости, встретится с американским президентом Джо Байденом. По такой логике после штатов Орбан поедет в Брюссель, проведя встречи с руководством Европейского союза.

Стоит напомнить, что в своей миротворческой миссии Будапешт действует от своего лица, а не от НАТО или Европейского союза. Остаётся непонятным, какие реальные успехи для мирного урегулирования принесло такое турне венгерского политика по всему миру.