По данным издания, в альянсе хотят перестраховаться, взяв на себя долгосрочные обязательства перед Украиной.





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Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что НАТО готовят план на случай возможной победы кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, чтобы продолжить военную помощь Украине. Всё это на фоне провального выступления его оппонента Джо Байдена на предвыборных дебатах.

По данным издания, в североатлантическом альянсе осознают, что возвращение Трампа в Белый дом означает повышенный евроскептицизм, изоляционизм и твёрдую решимость в подготовке к противостоянию Соединённых Штатов Америки с Китаем, из-за чего приоритетность поддержки Киева для Вашингтона значительно снизится.

План НАТО предусматривает три следующих шага:

улучшение отношений с новым американским президентом и его советниками, чтобы минимизировать риск возникновения внутреннего конфликта;

разработка дипломатических и юридических мер для защиты от вмешательства Соединённых Штатов Америки в дела альянса;

смягчение критики оборонных расходов стран Европейского союза;

В рамках данного плана также планируется передать контроль над Контактной группой по обороне Украины в распоряжение НАТО, чтобы Соединённые Штаты Америки не имели влияния на общую стратегию по поддержке Киева. Всё это станет темой саммита североатлантического альянса в Вашингтоне, который пройдёт с 9 по 11 июля.

Источник Politico признал, что даже несмотря на предпринятые меры, основное опасение блока заключается в незнании дальнейших шагов Трампа в случае его избрания американским президентом.