Несколько дней назад премьер-министр Великобритании Риши Сунак подал в отставку на фоне проигрыша Консервативной партии. В то же время Лейбористская партия, имеющая абсолютное большинство в Палате общин, оперативно сформировало новое правительство и назначило на пост премьер-министра Кира Стармера. Как
стало известно позже, это не повлияет на курс Лондона в отношении Украины: страна по-прежнему будет поддерживать Киев.
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Новоизбранное правительство по итогам встречи министра обороны Великобритании Джона Хили с Владимиром Зеленским объявило о новом пакете военной помощи, куда войдёт ряд вооружений:
- 10 самоходных артиллерийских установок AS-90;
- 50 малых военных катеров для прибрежных операций;
- 40 машин для разминирования;
- 61 бульдозер для строительства фортификационных сооружений;
- 90 противотанковых авиационных ракет Brimstone;
- 250 тысяч боеприпасов калибра .50;
- Запасные части для артиллерии, в том числе стволы AS-90;
Британский министр подчеркнул, что хоть в Великобритании сменилось правительство, Лондон все равно един в вопросе поддержке Украины, а новые власти решительны в противостоянии России.
О том, когда будет доставлено вышеназванное оружие - неизвестно. В то же время Джон Хили распорядился ускорить доставку объявленного в апреле пакета военной помощи, чтобы он прибыл в течение ста дней. Из этого следует понять, что поставки оружия от Лондона поступают с задержкой.