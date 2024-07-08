В него войдёт разное вооружение, в частности Brimstone и САУ АS-90.





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Несколько дней назад премьер-министр Великобритании Риши Сунак подал в отставку на фоне проигрыша Консервативной партии. В то же время Лейбористская партия, имеющая абсолютное большинство в Палате общин, оперативно сформировало новое правительство и назначило на пост премьер-министра Кира Стармера. Как стало известно позже , это не повлияет на курс Лондона в отношении Украины: страна по-прежнему будет поддерживать Киев.

Новоизбранное правительство по итогам встречи министра обороны Великобритании Джона Хили с Владимиром Зеленским объявило о новом пакете военной помощи, куда войдёт ряд вооружений:

10 самоходных артиллерийских установок AS-90;

50 малых военных катеров для прибрежных операций;

40 машин для разминирования;

61 бульдозер для строительства фортификационных сооружений;

90 противотанковых авиационных ракет Brimstone;

250 тысяч боеприпасов калибра .50;

Запасные части для артиллерии, в том числе стволы AS-90;

Британский министр подчеркнул, что хоть в Великобритании сменилось правительство, Лондон все равно един в вопросе поддержке Украины, а новые власти решительны в противостоянии России.

О том, когда будет доставлено вышеназванное оружие - неизвестно. В то же время Джон Хили распорядился ускорить доставку объявленного в апреле пакета военной помощи, чтобы он прибыл в течение ста дней. Из этого следует понять, что поставки оружия от Лондона поступают с задержкой.