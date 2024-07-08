Помимо этого страна выделит Киеву 2 миллиона евро на идентификацию тел погибших и поставит полевую криминалистическую лабораторию.

Недавно на пост министра обороны Нидерландов был назначен Рубен Брекельманс, который в качестве своего первого зарубежного визита выбрал Украину. Он встретился с Владимиром Зеленским, а после стало известно о новых поставках оружия Вооружённым силам Украины от нидерландских властей.

Нидерландский министр на брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой объявил о запланированной поставке украинской армии дополнительной батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot. Не уточняется, когда именно система поступит украинским военным, но стороны согласовали ориентировочные сроки для этого.

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Помимо этого министр иностранных дел страны Каспаро Вельдкамп сообщил, что Амстердам выделит Киеву два миллиона долларов на проведение криминалистических исследований и идентификации тел, обнаруженных в зоне боевых действий, чтобы более эффективно возвращать тела погибших украинцев их семьям. Также нидерландские власти передадут стране полевую криминалистическую лабораторию.

Что касается поставки американских истребителей F-16, которые Киев мог не получить из-за победы на парламентских выборах 2023 года националистов, не желающих продолжать военную помощь украинской армии, то, по словам Вельдкампа, все единицы авиационной техники поступят в оговоренный срок.