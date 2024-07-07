О количестве переданных пусковых установок и ракет к ним не сообщается.

В июне 2023 года Франция, Эстония, Венгрия, Бельгия и Кипр подписал договор о совместном приобретении переносных зенитно-ракетных комплексов французского производства Mistral. Однако на момент июля 2024 года эстонские власти всё же решили передать закупленное оружие Вооружённым силам Украины.

Mistral(«Мистраль») - переносной зенитный ракетный комплекс, разработанный европейской компанией MBDA во Франции. Принят на вооружение французской армии в 1987 году, в 2000 году модернизован для поставок за рубеж. Несмотря на то, что формально комплекс является переносным, фактически его таковым назвать сложно, поскольку используется он в виде пусковой установки переносного типа.

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Министерство обороны Эстонии подтвердило, что ими успешно были доставлены зенитно-ракетные комплексы малой дальности, а также боеприпасы к ним. О том, какое именно количество пусковых установок и ракет было передано - не сообщается. Стоит напомнить, что министр обороны страны Ханно Певкур анонсировал поставки данного вооружения в рамках пакета военной помощи ещё в июне этого года.

ЗРК Mistral уже находится на вооружении украинской армии, комплексы поставляли другие страны, в частности Норвегия. Эффективной систему можно назвать только против целей вертолётного типа, которые ракета с максимальной скоростью 2,6 маха поражает в течение шести секунд.