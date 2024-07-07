Но куда он поедет - пока не сказал.





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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках председательства его страны в Европейском совете уже завершил два визита - в Киев и Москву, которые он ознаменовал как миротворческую миссию. В Европейском союзе и НАТО уточнили, что венгерский политик не может говорить от лица Брюсселя или североатлантического альянса, а совершённое турне - его личная инициатива, как венгерского чиновника.

В этот раз глава венгерского правительства анонсировал новый «сюрприз», который произойдёт уже 8 июля. По его словам, это будет ещё одна поездка, но куда - он не уточнил, предложив следить за прессой. Можно предположить, что это будет страна, значимая для мирного урегулирования российско-украинского конфликта и являющаяся частью Запада, например Китай. Стоит также напомнить, что поездка в Москву организовывалась под грифом секретности и о ней не было известно до самого последнего момента.

Помимо этого Орбан добавил, что «европейские бюрократы», к которым он причисляет и Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, никогда не смогут установить мир. Он подчеркнул, что для этого необходима политическая воля государственного деятеля или политика, но не чиновника.

Ранее Виктор Орбан раскритиковал НАТО за текущий курс и воинствующую политику. Он считает, что если североатлантический альянс продолжит трансформацию из блока мира в блок войны, то всё это завершится самоубийством военного блока