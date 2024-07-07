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Nacvark
Орбан раскритиковал НАТО за текущий курс и воинственную политику
Он считает, всё идёт к тому, что североатлантический альянс перевоплотиться из блока мира в блок войны.


Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что с текущими тенденция НАТО постепенно трансформируется из оборонительного военного блока в наступательный, а это противоречит основополагающим принципам и ценностям североатлантического альянса.

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Глава венгерского правительства утверждает, что изначально североатлантический альянс, являющийся самым успешным военным блоком в мировой истории, зародился как мирный проект, направленный на поддержание мира в интересах стабильного экономического и политического развития. Однако, по его словам, текущий курс руководства НАТО ведёт к тому, что блок мира перевоплощается в блок войны.

Орбан предупредил, что если североатлантический альянс всё же выберет для себя войну вместо мира, то это означает самоубийство военного блока. Как отмечает он, планирование возможной операции НАТО на украинских территориях и заявления стран-участников североатлантического альянса о размещении западных войск вдоль украинской границы как раз таки говорит о не самом положительном раскладе для военного блока.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что сможет в случае переизбрания удерживать целостность НАТО, а также сдерживать Россию и Китай и дальше.

#нато #орбан
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