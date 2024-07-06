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Nacvark
В Чехии судят Филиппа Симана, воевавшего на стороне ВСУ
Доброволец отправился на украинские территории спустя 3 недели, как начались боевые действия, но уже в апреле украинские военные задержали его за мародёрство.

Спустя три недели после начала боевых действий на украинских территориях 27-летний гражданин Чехии Филипп Симан отправился добровольцем в ряды Вооружённых сил Украины, объяснив это тем, что он имеет украинские корни и считает своей обязанностью защищать украинскую землю. Он поступил в распоряжение батальона «Карпатская Сечь», где прошёл базовую военную подготовку и был отправлен в Бучу и Ирпень с сослуживцами для проведения зачистки городов. Однако сейчас несостоявшийся украинский военный чешского происхождения стал обвиняемым по делу о наёмничестве и мародёрстве. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по чешскому законодательству.

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Филипп Симан, находясь в составе украинской армии, неоднократно присваивал себе личные вещи погибших военных и гражданских. В частности ему удалось прикарманить наличные деньги, ювелирные украшения, слитки серебра и золота, электронную книгу и даже брендовые очки Gucci. Тогдашний украинский военный в суде объяснил свои действия тем, что так делал весь батальон. По его словам, найденные вещи военные несли в штаб, чтобы их не забрали россияне в случае возвращения на позиции. Впрочем, даже несмотря на это, задержан он был своими же сослуживцами, причём достаточно быстро - в апреле того же года.

Что касается обвинения в наёмничестве, прокурор Мартин Била объяснил, что у Симана не было разрешения от чешского президента на участие в боевых действиях в составе иностранных военных формированиях.

Примечательно, что о мародёрстве бывший доброволец сам рассказал в подробностях в разговоре с журналистами издания Seznam Zprávy. Позже он отверг всё сказанное им, назвав это ложью, чтобы казаться интереснее. Так или иначе, сейчас Филипп Симан сознаётся в совершении морально неправильных поступков.

#украина #всу #чехия
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