Саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля в Вашингтоне.





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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе рассказал о том, что будут обсуждать страны-участники североатлантического альянса на саммите в Вашингтоне, когда зайдёт речь об Украине. Планируется, что военный блок согласует пакет поддержки Киева, который включает в себя пять следующих элементов:

НАТО возьмёт на себя координацию основной части военной помощи. Для этого в североатлантическом альянсе назначат трёхзвездочного генерала на соответствующую должность, в подчинение которого войдут 700 человек персонала, размещённого в штаб-квартире в Германии и логистических сетях восточного фланга. Союзники возьмут на себя ряд новых финансовых обязательств, направленных на долгосрочную поддержку Украины. Ряд стран-участников объявят о запланированных новых пакетах военной помощи, в частности представляющих собой передачу систем противовоздушной обороны. Страны-участники анонсируют заключение новых двухсторонних соглашений с Украиной в сфере безопасности. Военный блок наладит работу на организацию взаимосовместимости НАТО с Вооружёнными силами Украины, в том числе речь идёт о проведении совместных учёных в Польше и создании центра совместного анализа и образования «Украина - НАТО».

Стоит напомнить, всё это станет темой обсуждения с 9 по 11 июля в Вашингтоне, где пройдёт юбилейный саммит НАТО.