Местное население больше опасается украинцев, нежели России.





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В прошлом году венгерское независимое издание Telex провело социальный опрос, по итогам которого большая часть венгров признали Россию главной угрозой для Венгрии. На втором месте для них была Украина. Сейчас ситуация изменилась и новые данные показывают, что лояльность населения к украинскому государству и его гражданам ухудшилась.

Результаты социального опроса Telex за 2024 год на тему того, какая страна представляет наибольшую угрозу для Венгрии:

Украина - 51%;

Россия - 46%

Китай - 34%

Соединённые Штаты Америки - 34%.

*выбрать можно было несколько вариантов.

Примечательно, что на вопрос о беженцах только 17% жителей Венгрии ответили, что чувствовали себя как обычно, когда у них по соседству жили украинцы.

Из итогов опроса становится понятно, что за текущий год мнение венгров об украинцах существенно ухудшилось. При этом только 27% венгров считают необходимым сближением с Россией и отход от Европейского союза, когда 43% населения страны против тесного сотрудничества с Москвой.

Стоит напомнить, что премьер-министр страны Виктор Орбан хоть и поддерживает идею сотрудничества с Москвой, но неоднократно говорил о нежелательности общих границ с Россией. Он считает, что это может привести к обстоятельствам, с которыми Венгрия столкнулась во времена Советского союза.