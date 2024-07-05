Он поздравил Вашингтон с Днём независимости и официально подтвердил намерения Тбилиси налаживать отношения со штатами.





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После того, как грузинский парламент принял закон об иностранных агентах, отношения между Грузией и Соединёнными Штатами Америки остыли. Вашингтон объявил о введении санкций против ряда грузинских чиновников, которые были причастны к продвижению данного закона, также был поднят вопрос пересмотра финансирования Тбилиси.

На фоне этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил необходимость пересмотра дипломатических отношений с Соединёнными Штатами Америки, отметив, что это будет обсуждено с назначенным послом. Он также акцентировал внимание на том, что отношения между странами пострадали из-за предыдущего американского посла в Тбилиси.

Однако сейчас глава грузинского правительства официально поздравил Соединённые Штаты Америки с Днём независимости, назвав их в своём заявлении «друзьями и партнёрами»

Помимо этого Ираклий Кобахидзе подчеркнул приверженность Тбилиси к «укреплению стратегического партнёрства, связей дружбы и сотрудничества» между Грузией и Соединёнными Штатами Америки.