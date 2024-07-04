До этого авиационные бомбы применялись в основном на Купянском направлении.

Начальник Харьковской областной военной администрации Украины Олег Синегубов заявил, что Россия модифицировала имеющиеся у неё авиационные бомбы ФАБ-500, выделяющиеся серьёзной разрушительной силой, увеличив их дальность поражения целей. Он добавил, что теперь они могут применяться и для ударов по Харькову.

По словам украинского чиновника, ситуация в городе с воздушными тревогами осложнена тем, что сейчас все пуски авиационных бомб, до этого приходившиеся на Купянское направление (Харьковская область), имеют потенциальный риск нанесения удара ФАБ-500 по Харькову. Он отметил, что, по имеющимся у него данным, сейчас эти авиационные бомбы могут пролетать расстояние до 80 километров, то есть любая точка Харькова находится в зоне их досягаемости.

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Синегубов утверждает, что российская армия провела уже как минимум три удара авиационными бомбами по Киевскому району города. При этом в области фиксируются сбросы около 20 - 30 бомб в сутки.

Владимир Зеленский ранее называл российские авиационные бомбы одной из самых больших проблем, которую сложно решить, ведь сбивать такие боеприпасы попросту нецелесообразно. Единственным вариантом решения является поражение самолётов-носителей, но и тут загвоздка: истребители-бомбардировщики стартуют с аэродромов на территории России, по которым Соединённые Штаты Америки запрещают наносить удары своими ракетами.