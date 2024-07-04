Пакет будут состоять из двух частей, первую на $150 млн. украинская армия получит уже скоро.





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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге заявила, что Соединённые Штаты Америки предоставят Украине уже седьмой пакет военной помощи, общей стоимостью 2,3 миллиарда долларов, в рамках утверждённой осенью этого года программы финансирования. При этом финансирование разделят на две части.

Первая часть предполагает поставку Вооружённым силам Украины следующего оружия на 150 миллионов долларов: противоракеты для зенитно-ракетных комплексов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, ракетные системы, а также артиллерийские снаряды, другие боеприпасы критической необходимости (переносные противотанковые комплексы, гранаты, патроны к стрелковому оружию и т.д.).

Отмечается, что всё вышеперечисленное украинские военные получат в ближайшее время, поскольку боеприпасы будут взяты со складов американской армии.

Что касается второй части пакета военной помощи, она будет включать в себя противоракеты для систем Patriot и NASAMS. Однако ожидать их скорой поставки не стоит, так как оставшиеся 2,2 миллиарда американские власти направят на размещение государственного заказа для приобретения данных боеприпасов.