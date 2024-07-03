Североатлантический альянс не хочет, чтобы вся координации помощи Украине завязывалась на одном Вашингтоне.





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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно говорил о том, что координация военной помощи Киеву в рамках Контактной группы по оборону Украины должна быть передана североатлантическому альянсу, чтобы она не зависела от внутриполитической ситуации в Соединённых Штатах Америки. Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, подтвердило наличие такой стратегии в военном блоке.

По данным издания, НАТО планируют направить своего представителя в Киев, который будет ответственен за долгосрочную поддержку Киева, чтобы избежать последствий в этом направлении в случае возвращения Дональда Трампа в кресло Белого дома. При этом обо всех мерах и новой стратегии, которая будет означать объявление украинской миссии, станет известно на саммите НАТО в Вашингтоне.

Помимо этого в военном блоке планируют создать командование в Висбадене (Германия), чтобы координировать поставки оружия украинской армии и обучения её личного состава. Предполагается, что для обеспечения долгосрочности военной помощи Украине будут задействованы около 700 военнослужащих из разных стран-участников североатлантического альянса.

Как отмечает The Wall Street Journal, данная инициатива разрабатывалась на протяжении нескольких месяцев и приобрела актуальность из-за риска поражения Джо Байдена на президентских выборах в ноябре. НАТО опасаются, что Соединённые Штаты Америки во главе с Дональдом Трампом могут свернуть всю военную помощь Украине, хотя другие страны альянса готовы помогать и дальше.