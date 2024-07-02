Однако он не готов поставить вопрос евроинтеграции на референдум, поскольку Евросоюз может быть не готов к сближению с Арменией.





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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал вопрос евроинтеграции его государства, в частности, необходимости проведения референдума среди армянского народа, чтобы узнать, желает ли он взять курс на вступление в Европейский союз. Он сразу подчеркнул, что во время своего выступления в Европейском парламенте озвучил позицию по намерениям Еревана быть ближе к Европейскому союзу настолько, насколько это возможно.

Однако что касается каких-либо референдумов среди населения, после которых как раз таки обычно предпринимаются дальнейшие шаги в сторону обсуждения вопроса членства, то тут глава армянского правительства считает этот вопрос преждевременным. По его мнению, он, как уполномоченный представлять интересы армянского народа, знает о интересах своего народа.

Другой вопрос в том, что для проведения референдума необходимо провести агитационную кампанию, в рамках которой люди будут спрашивать, как и когда Армения желает вступить в Европейский союз. В таком случае ответ на данный вопрос будет зависеть от самого Европейского союза и Пашинян не уверен, что Брюссель готов к такому шагу уже сейчас.

Стоит напомнить, что в апреле Европейский парламент принял резолюцию, предполагающую рассмотрение Армении как кандидата на членство в Европейском союзе. Однако никаких более конкретных решений в этом направлении больше предпринято не было.