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Nacvark
Венгрия стала председателем Европейского совета на следующие полгода
Раз в полгода данный пост передаётся странам-участникам в порядке очерёдности.


С 1 июля Венгрия в лице премьер-министра Виктора Орбана официально становится государством-председателем в Европейском совете (высшем политическом органе Европейского союза), получив этот пост в порядке очерёдности. Стоит сразу отметить, что раз в полгода каждая страна-участник союза получает право стать председателем Евросовета. Таким образом каждый из 27 членов Европейского союза председательствуют в нём раз в 13 - 14 лет.

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Не стоит путать с должностью председателя Европейского совета, которая имеет больше полномочий, круг обязанностей и избирается квалифицированным большинством Европейского совета.

Особенность данного назначения заключается в том, что позиция Будапешта идёт вразрез с политической позицией Европейского союза и остальных стран-участников, в частности когда речь идёт о военной помощи Украине, санкционной политике в отношении России и конфискации замороженных российских активов.

Своё председательство Венгрия охарактеризовала лозунгом «Сделаем Европу снова великой» (практически идентично лозунгу кандидата в американские президенты Дональда Трампа), а также выбрав в качестве символа кубик Рубика, состоящий из 27 деталей, которые должны характеризовать каждую страну-участника союза и изобретательность, необходимую для решения общеевропейских задач.

Министр Венгрии по делам Европейского союза Янош Бок пообещал, что его страна будет честным посредником, одинаково сотрудничающим с каждым из стран-участников сообщества. При этом он отметил тяжёлые условия, с которыми придётся Будапешту столкнуться во время своего председательства - военный конфликт в регионе, угроза отстать от глобальных конкурентов, миграционный кризис и проблемы безопасности.

Однако тут также необходимо понимать, что статус государства-председателя не даёт стране особых прав и дела Европейского союза по-прежнему разрешаются по принципу единогласия.

#венгрия #евросовет
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