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Nacvark
В Киеве подсчитали, что 20 соглашений о безопасности будут ежегодно давать вооружений на $60 млрд
Украина заручилась гарантиями безопасности с рядом европейских стран

В этом году Украина подписала соглашения в сфере безопасности с двадцатью странами в формате двухсторонних договорённостей. Таким образом Киев установил более широкое сотрудничество с рядом европейских стран и Соединёнными Штатами Америки, которые, помимо всего прочего, обязались помогать стране финансово.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что параллельно с мирными инициативами украинскими власти укрепили сотрудничество с партнёрами, создав коалицию в формате двухсторонних соглашений в сфере безопасности. Он подчеркнул, что сама по себе идея подписать такой документ является уникальной, поскольку она открывает перспективу для будущей безопасности украинского государства в мирное время.

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Однако глава украинского правительства указал и на имеющуюся выгоду уже на сегодняшний момент - подписавшие соглашение страны обязались в течение следующих четырёх лет оказывать военную поддержку Украине, общая сумма которой доходит до цифры 60 миллиардов долларов ежегодно. Нюанс в том, что правительство одной из сторон документа в любой момент может разорвать соглашение.

Ранее была новость о том, что украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита на саммит Европейского союза в Брюсселе подписал с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Европейского совета Шарлем Мишелем соглашение в сфере безопасности на уровне Европейского союза.

#украина
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