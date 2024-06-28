Оно предполагает широкий спектр обязательств для стран-участников союза вне зависимости от их внутренней политики.





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Вчера на саммите Европейского союза в Брюсселе Владимир Зеленский подписал соглашение о гарантиях безопасности для Киева на уровне союза. Документ получил название «Общие обязательства по безопасности между Европейским Союзом и Украиной» и его главная особенность в том, что он определяет обязательства для всего союза вне зависимости от внутренней политики стран-участников. Со стороны Брюсселя на подписании присутствовали председатель Европейского союза Шарль Мишель и Европейского комитета Урсула фон дер Ляйен.

Примечательно, что документ не содержал положения о поддержке европейского сообщества евроатлантической интеграции Украины в Европейский союз и НАТО, поскольку на подписании присутствовали такие страны, как Австрия и Ирландия, занимающие нейтралитет в данном вопросе.

Основой подписанного документа является то, что он позволит получать Киеву финансирование из Европейского фонда мира (EPF). В тексте соглашения имеются и другие положения, важные для использования доходов от замороженных российских активов в интересах Украины. Остальные пункты во многом перенимают те, что использовались в двухсторонних соглашения с украинскими союзниками, регламентируя взаимное сотрудничество в сфере безопасности, кибербезопасности и так далее.

При этом подписать соглашение получилось вопреки позиции Венгрии, которая выступает против пополнения EPF и использования бюджета в поддержку Украины.