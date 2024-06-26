Однако приступит к исполнению обязанностей он только 1 октября, когда истекут полномочия Столтенберга.





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Недавно стало известно, что преемником Йенса Столтенбергом на посту Генерального секретаря НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, которого действующий глава североатлантического альянса назвал своим другом. Кандидату удалось заручиться поддержкой всех 32 стран-участников военного блока, включая Венгрию и Словакию. Рютте пообещал Будапешту сохранить их сделку с Столтенбергом о невмешательстве венгров в российско-украинский конфликт, а Братиславе - помощь усилении словацкой противовоздушной обороны, истощённой после передачи Украине зенитно-ракетных комплексов С-300.

Издание Agence France-Presse, ссылаясь на дипломатические источники, пишет, что в НАТО одобрят кандидатуру Марка Рютте уже сегодня. Однако приступит к исполнению обязанностей нидерландский премьер только 1 октября, сменив на этой должности Йенса Столтенберга, тем самым покинув пост главы нидерландского правительство, который он занимал в течение 14 лет.

Ранее ряд западных средств массовой информации писали, что Рютте имеет одно преимущество перед действующим генеральным секретарём североатлантического альянса - хорошие отношения с кандидатом в американские президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. Он готов сотрудничать с любым режимом Соединённых Штатов Америки.