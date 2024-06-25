Он заключил сделку с американской прокуратурой, аннулировав свой 175-летний срок





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В 2019 году основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал материалы о военных преступлениях в Ираке и Афганистане. Нюанс в том, что способы заполучить информацию оказались не совсем правомерными, в совокупности с щепетильной темой материала это привело к интересу западных спецслужб. Как итог, журналиста арестовали в Великобритании, а спустя пять лет намечалась его экстрадиция в Соединённые Штаты Америки, где ему предстояло отбывать 175-летний срок заключения.

Стало известно, что Ассанж заключил сделку с американской прокуратурой, по которой он признал свою вину, тем самым получив возможность выйти на свободу. Он признал, что организовал сговор с целью незаконного получения и распространения секретной информации.

В любом случае, теперь журналист может выйти на свободу после 1901 дней заключения, которые прошли в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш, в камере два на три метра и полной изоляции в течение 23 часов в сутки.

Джулиан Ассанж был освобождён из тюрьмы, покинул страну на самолёте и направляется в Австралию, гражданином которой является. У него есть жена и два ребёнка.