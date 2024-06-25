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Nacvark
Макрон заверил, что Франция не будет принимать участие в боевых действиях
Он успокоил французов, что Париж не имеет намерений вмешиваться в конфликт напрямую.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прославился своими громкими высказываниями, в которым он призывал к радикальным шагам по поддержке Украины, идущим вопреки официальной позиции НАТО и Европейского союза. Несмотря на весь пафос, Париж остался сдержанным в том, чтобы брать на себя инициативу в реализации этих решений.

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В этот раз французский президент ответил в подкасте Generation Do it Youtself, будет ли Франция принимать участие в боевых действиях на украинских территориях. По его словам, этого не предвидится в ближайшем будущем.

Макрон заверил французов в том, что боевые действия не придут на территорию Франции, а Париж не собирается напрямую вмешиваться в российско-украинский конфликт. Он подчеркнул, что понимает обеспокоенность некоторых граждан насчёт распространения конфликта на французские территории.

Стоит напомнить, что ещё недавно Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский сообщал о принятии решений, позволяющий прибыть французским военным инструкторам в украинские учебные центры, чтобы ознакомиться с инфраструктурой и их персоналом. Впрочем, до этого не дошло, а о размещении западных инструкторов на территории Украины сейчас речи не идёт: страна ограничилась подготовкой новой украинской бригады на своих территориях.

#украина #франция #макрон
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