Это формат расширенного сотрудничества для стран, не входящих в североатлантический альянс.





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На сайте Белого дома был опубликован меморандум, в рамках которого американский президент Джо Байден предоставил Кении (страна на восточном побережье Африки) статус основного союзника Соединённых Штатов Америки вне НАТО.

Статус основного союзника предоставляется стране американским президентом и означает, что Вашингтон устанавливает с ней расширенное сотрудничество в военной сфере, хотя страна не является членом североатлантического альянса. По большей степени речь идёт о выставлении уровня приоритета по отношению этой стране, как к потенциальному союзнику, с которым можно проводить совместные военные учения, военные исследования, и другие военные мероприятия. Помимо этого данные страны получают возможность закупать у Пентагона определённые виды вооружений, доступные только союзникам.

Таким статусом обладают несколько десятков государств. При президентстве Джо Байдена основными партнёрами Соединённых Штатов Америки стали всего три страны - Колумбия, Катар и, с недавних пор, Кения.

Примечательно, что Украина не обладает статусом основного партнёра Соединённых Штатов Америки, хотя Киев активно проводить политику по укреплению партнёрства с Вашингтоном. Украинские власти объясняют это тем, что данный статус предусмотрен для стран, не претендующих на членство в НАТО.