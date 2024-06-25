Основной гнев Брюсселя упал на Тбилиси из-за принятого закона об иностранных агентах.





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После того, как грузинский парламент принял закон об иностранных агентах, в Тбилиси начались массовые протесты, а Европейский союз пригрозил последствиями такого решения. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект, но парламент смог преодолеть его количеством голосов. Как итог, вопрос дальнейшей евроинтеграции страны стал под вопросом.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на текущий момент перед Грузией ещё открыта дверь в союз, но если грузинские власти продолжат вести такую же политику, то она закроется. Помимо этого в Брюсселе рассматривают прекращение финансирования Грузии по европейской линии.

Боррель настаивает на том, что речь идёт о серьёзных вещах и последствиях, с которыми может столкнуться Тбилиси, если продолжит принимать решения, ограничивающие права и свободы граждан.

Идеи евроинтеграции Грузии зародились ещё в 90-х, а первое продвижение в этом вопросе произошло в 2014 году, когда стороны подписали соглашение об ассоциации. Статус кандидата на членство, стране предоставили только в декабре 2023 года, вместе с Украиной.