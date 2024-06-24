Однако он подчеркнул, что израильская армия продолжит ликвидацию ХАМАС.





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В начале мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступала к военной операции в городе Рафах, где укрывались палестинцы от боевых действий в секторе Газа. Всё это привело к усугублению гуманитарного кризиса в анклаве, вынужденном перемещении около миллиона беженцев и гибели мирного населения в результате израильских ударов. В Соединённых Штатах Америки не оценили решение Тель-Авива наступать на город, но израильские власти всё же сделали это, при этом применяя двухтонные авиационные бомбы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью израильским средствам массовой информации заявил, что в скором времени интенсивность военных действий в Рафахе будет снижена. Однако он подчеркнул, что израильские военные не прекратят удары, боевые действия не остановятся, а Тель-Авив добьётся полной ликвидации ХАМАС.

Остаётся непонятным, что станет финальной точкой для Израиля в их военной операции. Власти ставили перед ЦАХАЛ задачу ликвидировать ХАМАС, а Рафах позиционировался ими как последний оплот палестинских сил. Тем не менее, учитывая риторику Нетаньяху, израильские власти на достигнутом не остановятся и будут продолжать боевые действия в анклаве даже после завершения наступления на Рафах.