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Nacvark
Украина предлагала Израилю помощь в борьбе с БПЛА, но Тель-Авив ответил отказом
Об этом рассказал украинский посол в Тель-Авиве Евгений Корнийчук.


Израильские средства массовой информации пишут о предложенной Украиной помощью Израилю в борьбе с иранскими беспилотными летательными аппаратами Shahed, от которой Тель-Авив впоследствии отказался. Примечательно, что сейчас израильские территории регулярно подвергаются атакам данным типом беспилотников с территорий Ливана, где действует группировка «Хезболла».

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Об этом также сообщает украинский посол в Тель-Авиве Евгений Корнийчук, который вспомнил, что в начале прошлого года, сразу после инаугурации израильского правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, он привёз с собой деталь от иранского беспилотника. Тогда украинский дипломат отметил, что они получили такой «подарок» от России и если Израиль не будет идти на сотрудничество с Киевом в этом направлении, с аналогичной ситуацией в будущем встретится Тель-Авив.

По словам Корнийчука, украинские власти имели намерения пригласить израильских специалистов к себе в страну, чтобы те получили возможность изучить иранские беспилотники и системы борьбы с ними. В обмен на это Киев рассчитывал получить доступ к современным израильским технологиям. Однако Тель-Авив не заинтересовался таким обменом технологиями, поскольку тогда ещё не мог задумываться об угрозе иранских дронов.

#украина #израиль
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