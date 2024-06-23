И им это удалось, как следует из заявлений сербского политика.





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Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки и Европейский союз годами работали над тем, чтобы дистанцировать президента Сербии Александра Вучича от российского президента Владимира Путина. До этого политики находились в тесном контакте, но сейчас ситуация изменилась.

По данным издания, основную роль в этом плане выполнял американский посол в Белграде Кристофер Хилл, который прибыл в Сербию спустя месяц после начала боевых действий на украинских территориях.

Сербский президент неоднократно говорил, что его страна подвергается большому давлению со стороны Запада. Связано это с отказом сербов от военных поставок Украине и отсутствии планов по введению санкций против России. Однако стоит отметить, что военная техника из страны всё же поступала на вооружение украинской армии, но проходило это через частные компании, деятельность которых Белград ограничивать не собирается.

Примечательно, что в прошлом году Александр Вучич подтвердил об отсутствии у него диалогов с российским президентом Владимиром Путиным. Тогда он объяснил, что к подобным контактам на Западе относятся предвзято.