Речь идёт о морской и воздушной блокаде острова, для чего у китайской армии есть все ресурсы.





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Аналитики американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сообщили об одном сценарии, которым может воспользоваться Китай в случае начала полномасштабной операции по возвращению Тайваня в свой состав. Такое решение может быть реализовано даже без единого выстрела, хотя до этого, в основном речь была про молниеносную операцию, при которой мир не успеет понять, что Тайбэй капитулировал перед Пекином за часы.

Американские аналитики утверждают, что китайская армия имеет все ресурсы для того, чтобы объявить карантин вокруг островного государства, полностью перекрыв доступ к его портам и воздушным перевозкам. В таком случае будут полностью остановлены поставки жизненно важных продуктов, а экономика страны вмиг обвалится. Если другие страны, например Соединённые Штаты Америки, решат вмешаться, это могут расценить за инициацию боевых действий с их стороны.

При этом блокада может сочетать в себя комбинирование с ракетными ударами по Тайваню, чтобы быстрее побудить изолированный остров к капитуляции.

Учитывая, что китайская армия имеет достаточно большой арсенал военной техники и флота для проведения десантных операций, данный сценарий вряд ли будет рассматриваться как основной. Однако не стоит исключать, что Пекин может к нему прибегнуть в случае провала в морских высадках на территорию острова.

Стоит отметить, что сейчас тайваньская армия продолжает минировать морское пространство вокруг острова, чтобы предотвратить вторжение китайского флота, а американские военные обещали обеспечить к 2027 году беспилотную поддержку страны на случай попыток её захвата.