Возможно, конфликт будет конкретно между «Хезболла» и Израилем, без участия армии Ливана.





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В этом месяце израильские власти неоднократно заявляли о планировании наступательных действий на ливанские территории, если им предстоит противостоять ливанской группировке «Хезболла», имеющей значительное влияние в юго-западной и северо-восточной части страны. В связи с этим возник риск расширения конфликта на Ближнем Востоке с вовлечением в него Ливана.

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки готовы оказать поддержку Израилю, если тот начнёт боевые действия на ливанских территориях. Сейчас израильские военные лишь наносят удары по военным целям «Хезболлы».

Источники издания считают, что если ливанская группировка усилит обстрелы израильских территорий и это приведёт к гибели израильтян, терпение Тель-Авива лопнет и они введут свои войска. Нюанс в том, что «Хезболла», в отличие от ХАМАС, снабжается Ираном ещё сильнее и может сокрушить израильский «Железный купол» множественными ударами. По этой причине в Вашингтоне всё же советуют израильским властям воздержаться от прямой конфронтации между странами, поскольку есть вероятность того, что в ситуацию вмешается Тегеран.

Стоит сразу отметить, что исход с военным противостоянием израильской армии и ливанской группировки может ограничиться лишь локальными боями и ситуация не дойдёт до задействования ливанской армии, поскольку конфликт будет конкретно между «Хезболла» и Израилем.