Ранее аналогичное решение приняла Румыния.





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На вооружении украинской армии находится американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, который Киев приводит в пример как самый эффективный способ усилить противовоздушную оборону. Тем не менее одна батарея такого комплекса обходится в более чем миллиард долларов, а противоракеты к пусковым установками стоят миллионы долларов, в связи с чем обеспечить Украину такими системами в достаточном количестве является проблематичным решением.





Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что её страна присоединяется к решению Германии поставить Украине ещё одну батарею Patriot, приняв аналогичное решение. Всё это в рамках проведённой на прошлой неделе инвентаризации, в рамках которой страны «вскрыли карты» и показали союзникам, чем могут помочь Киеву.

Нидерландский министр подчеркнула, что поставка будет осуществлена Амстердамом совместно с другой страной. Однако она не рассказала, о какой именно стране идёт речь, поскольку заинтересованное государство должно само о таком объявлять.

Ранее была новость о том, что Румыния готова поставить Вооружённым силам Украины одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot из собственных запасов. Сроки поставок озвучены не были.