Страна рассчитывает, что НАТО обеспечит румынской армии поставку эквивалентной системы.

Ещё недавно в Киеве просили поставить им шесть батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, но кроме Германии никто на просьбу не откликнулся. В Соединённых Штатах Америки точно также сообщили об отсутствии свободных систем для поставки. Попытки Берлина найти на Западе доступные к поставке украинской армии системы не обернулись успехом.

Однако спустя месяц Верховный совет обороны Румынии, оценив ухудшение ситуации на Украине и массированные атаки российской армии, согласился передать Украине одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. В заявлении ведомства Бухарест заверил, что Румыния сохраняет позицию по однозначной и многомерной поддержке Украины вместе с другими странами международного сообщества.

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Нюанс в том, что Румыния исполнит своё обещание по поставке американской системы противовоздушной обороны только в том случае, если НАТО гарантирует передачу румынской армии аналогичной или эквивалентной системы.

На вооружение румынской армии находится четыре батареи Patriot и другие устаревшие системы американского и советского производства - MIM-23 Hawk (1959 год) и С-60 (1950 год).