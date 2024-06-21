Теперь произведённые противоракеты будут отправляться с конвейера украинской армии вне очереди.





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Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американское правительство приняло решение сменить приоритет поставок производимых на территории Соединённых Штатов Америк ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS в пользу Вооружённых сил Украины.

Теперь производимые американским военно-промышленным комплексом противоракеты будут в первую очередь поставляться Украине, а не другим зарубежным странам. Американский чиновник отметил, что это гарантирует возможность обеспечить украинскую армию необходимыми для поддержания работы её противовоздушной обороны боеприпасами. В то же время, запланированные поставки другим странам придётся временно отложить.

Кирби подчеркнул, что данное решение затрагивает только вопрос противоракет, а не самих зенитно-ракетных комплексов. Впрочем, пока Вашингтон и не объявлял о поставке Украине американских систем противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что поставки Киеву будут осуществляться в рамках выделяемых пакетов военной помощи. Это означает, что если план поставок противоракет в соответствии с пакетом поддержки был выполнен, то производимые боеприпасы будут поставляться другим заказчикам.