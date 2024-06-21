Точное количество снарядов не уточняется, но учитывая сумму, речь идёт о нескольких миллионах.





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Немецкий концерн Rheinmetall является одним из крупнейших производителей артиллерийских снарядов, который продолжает наращивать свои производственные мощности для удовлетворения нужд Европы при текущих обстоятельствах и мировых тенденций. Однако руководство компании неоднократно подчёркивало недостаточность финансирования европейского военно-промышленного комплекса, из-за чего предприятия не так быстро наращивают своё производство, опасаясь инвестировать в то, из чего не выйдет извлечь соответствующую инвестиционным расходам прибыль.

В этот раз пресс-служба Rheinmetall сообщила о получении ими от Министерства обороны Германии заказа на производство артиллерийских снарядов калибра 155-мм. Общая стоимость заказа составляет 8,5 миллиардов евро. Не уточняется, о каком именно количество боеприпасов идёт речь, но если исходить из стоимости контракта, количество запланированных к производству снарядов для артиллерии равно нескольким миллионам.

Поставки будут осуществляться с начала 2025 года. Основным заказчиком снарядов является Германия, которая планирует часть отправить Вооружённым силам Украины. Помимо Берлина в заказе принимают участие Нидерланды, Дания и Эстония. Генеральный директор концерна Армин Паппергер назвал заключённую сделку самым большим государственным заказом за современную историю компании.