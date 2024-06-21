Российские службы предупредили Варшаву о непреднамеренности инцидента, поэтому польская сторона претензий не имеет.





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В официальном аккаунте Оперативного командования Вооружённых сил Польши в социальной сети X (бывший Twitter) сообщили, что в польском воздушном пространстве был зафиксирован российский аэростат, прилетевший из Калининградской области.

Отмечается, что аэростат сорвался с привязи и непреднамеренно пролетел над территорией Польши. В командовании подчеркнули, что соответствующие российские ведомства заранее уведомили Варшаву о произошедшем инциденте, поэтому претензий никаких у польской сторон не возникло. За полётом аэростата над Варминьско-Мазурском воеводстве наблюдали радиотехнические войска Польши.

Польские военные также добавили, что аэростат не представляет никакой угрозы для местных жителей и окружающей среды.

Стоит напомнить, что аналогичные инциденты неоднократно случались за последние два года в Соединённых Штатах Америки, когда американские военные зафиксировали в воздушном пространстве китайские аэростаты. Изначально Вашингтон подозревал Пекин в шпионаже, но позже стороны урегулировали конфликт, сойдясь на том, что китайские воздушные шары не представляют угрозы национальной безопасности.