Украинский министр утверждает, что на Западе осознают это и по этой причине продолжают оказывать помощь Киеву.





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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с ведущим программе BBC Hard Talk Стивеном Сакурой прокомментировал его скепсис насчёт дальнейших поставок оружия от Запада, выражаемый рядом стран, например Германией, расширять круг вооружений, доступных к поставке украинской армии.

По словам украинского министра, Запад зависит от Украины в той же степени, что и она от западных поставок оружия. Он отметил, что в случае проигрыша украинской армии на поле боя и победы России в этом конфликте, западному миру придётся столкнуться с тем масштабом проблем, который в разы превышает имеющиеся сейчас.

Кулеба выразил мнение, что на Западе осознают эти обстоятельства и по этой причине продолжают оказывать военную помощь, повторяя о готовности делать это столько, сколько потребуется. В подтверждение своим словам он вспомнил про встречи с лидерами стран «Большой семёрки» (G7) и другими мировыми лидерами, что символизирует поддержку Киева.

Насчёт роли украинского президента Владимира Зеленского в политической системе Украины, он называет её существенной, но без чрезмерного контроля. Количество несогласных с мнением правительства украинский министр объяснил демократией.