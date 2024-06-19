Американский дипломат подчеркнула, что без присутствия российских представителей установить мир на украинской земле невозможно.

С 15 по 16 июня в швейцарском городе Бюргеншток прошёл Глобальный саммит мира, по итогам которого было сформировано совместное коммюнике, символизирующее поддержку трёх пунктов украинской формулы мира - ядерная безопасность, свободное судоходство в Чёрном и Азовском морях, обмен военнопленных в формате «всех на всех», а также признание территориальной целостности Украины. Тем не менее, совместное заявление подписали не все страны, посетившие мероприятие, а некоторые и вовсе после отозвали свою подпись.

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Постоянный представитель Соединённых Штатов Америки при Организации объединённых наций Линда Томас-Гринфилд прокомментировала прошедший саммит мира в Швейцарии, сразу подчеркнув, что это не были мирные переговоры. Она добавила, что для мирного урегулирования российско-украинского конфликта необходимо участие за столом переговоров как Украины, так и России.

С аналогичной позицией выступили ряд западных чиновников после прошедшего в Бюргенштоке Глобального саммита мира. Впрочем, украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что уже на следующее мероприятие подобного рода, запланированное в ближайшее месяцы, будет приглашён представитель от России. Однако это не означает, что Киев отказывается от своей формулы мира и по-прежнему готов к переговорам исключительно на ее основе.