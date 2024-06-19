На этот счёт высказался украинский депутат Роман Лозинский.





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После того, как украинские власти всё-таки приняли поправки в мобилизационное законодательство, им удалось увеличить количество призываемых граждан в ряды Вооружённых сил Украины. Тем не менее это не постоянное решение проблемы с нехваткой личного состава, а военные и вовсе выступают за расширение категории лиц, подлежащих мобилизации.

Народный депутат Роман Лозинский из партии «Голос» допустил снижение возраста мобилизации ниже 25 лет, вплоть до 18 лет с отменой отсрочки для студентов. Он подчеркнул, что общество не поддержит такое решение, но оно может стать необходимым.

Сам украинский депутат отметил, что если говорить о продолжении борьбы за существование, то естественно необходимо снижать минимальный возраст для участия в боевых действиях.

Украинские власти неоднократно опровергали планы понижать планку мобилизационного возраста ниже 25 лет. Очевидно, что принятие подобного решения в краткосрочной перспективе невозможно, ведь понижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет тоже обсуждалось длительный период. Однако такую возможность исключать нельзя, учитывая обстоятельства с нехваткой личного состава, при которой для компенсации потерь приходится изощряться различными способами.