Они разливают свиной навоз вдоль границы.





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Польские власти продолжают укреплять границу с Белоруссией, в частности из-за миграционного кризиса на приграничных территориях, в котором Варшава обвиняет Минск. Для этого правительство предпринимает ряд мер, возводя бетонные стены с колючей проволокой, железную решётку и фортификационные сооружения.

Лидер движения «Общепольский протест фермеров» сообщил о том, что польские фермеры взяли инициативу в свои руки и решили помочь местным властям в противодействии проникновению незаконных мигрантов. Фермеры заявили, что начали поливать пограничную полосу на границе Польши с Беларусью свиным навозом.

Инициативные фермеры надеются, что таким образом им удастся отпугнуть мигрантов-мусульман, которые по религиозным причинам считают свиней нечистыми животными. В случае же, если перебежчики решат пересечь реки навоза, фактически они рискуют осквернить свою же религию.

Участники акции подчёркивают, что разливать навоз они будут исключительно там, где имеют на это разрешение. Они утверждают, что своими действиями хотели продемонстрировать солидарность аграрного сообщества с польской пограничной службой и показать местным властям пример, как нужно защищать территорию Польши.