Это позволит создать полноценную передвижную систему противовоздушной обороны.





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Издание Bild, ссылаясь на данные от представители Rheinmetall, пишет, что немецкий концерн планируют запустить производство гибрида танков Leopard и систем противовоздушной обороны Skyranger на заводе, расположенном на украинских территориях. Отмечается, что прототип техники был уже представлен на оружейной выставке Eurosatory 2024.

В материале издания отмечается, что концерну удалось интегрировать боевое отделение с башней Skyranger на танковое шасси Leopard 1 вместо оригинальной платформы от бронетранспортёра Boxer. Это позволяет использовать систему вместе с другой тяжёлой гусеничной бронетехникой, делая её полноценной системой для сухопутных войск.

При этом источник издания подчеркнул, что у Rheinmetall множество танков Leopard, которые могут стать базой для башен Skyranger.

На текущий момент известно, что украинский завод Rheinmetall занимается в основном обслуживанием повреждённых танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Однако копания планирует наладить ремонт более широкого спектра техники, а в итоге и вовсе начать производство нового оружия. Стоит отметить, что точное расположение немецкого завода до сих пор остаётся неизвестным.