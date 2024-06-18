Глава армянского правительства заверил, что единолично такие решения принимать не будет и армянский народ будет сам решать, идти ли на сделку с Баку.





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С недавних пор Армения и Азербайджан ведут процесс делимитации и демаркации границ, в ходе которого страны хотят решить затянувшийся территориальный спор. На фоне этого армянские граждане уже устраивали акции протеста, но премьер-министр страны Никол Пашинян посоветовал им не бояться азербайджанцев, а быть готовыми торговаться с ними.

Глава армянского правительства заявил о возможном обмене территорий между Ереваном и Баку. Он подчеркнул, что такое возможно в ситуации, когда, например, Армения может отдать 100 квадратных метров своей земли в обмен на 100 квадратных метров другой земли. При этом чиновник заверил, что такой вопрос не будет решаться единолично и он будет поставлен на референдум, в ходе которого армяне сами решат, идти ли на сделку с Баку.

Помимо этого Пашинян в очередной раз повторил, что не собирается уступать Азербайджану ни метра армянских земель. Всё происходит исключительно в формате равноценного обмена территориями.

Однако известно, что Армения уже согласилась отдать Азербайджану четыре населённых пункта. Всего Баку претендует на восемь сёл, четыре из которых - Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки - являются эксклавами и на их возвращении страна настаивает в особенности. В Ереване вынужденно идут на уступки азербайджанским властям, опасаясь боевых действий с Азербайджаном.

