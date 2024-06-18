Нынешнее позволяет не устраиваться на официальную работу, не платить налоги и подрабатывать на благо теневой экономики.





реклама

По прибытии в Германию украинские беженцы получали гражданское пособие Bürgergeld, по которому в месяц им начисляли 563 евро. Помимо этого бежавшие украинцы освобождались от всех налогов и фактически могли существовать в стране без попыток найти работу или адаптироваться к новой среде. Однако в Бундестаге хотят исправить данное недоразумение.

Немецкий депутат Биджан Джир-Сарай (партия СвДП) и министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген выступили с призывом отменить выдачу гражданского пособия украинцам, переведя их на пособие для беженцев, по которому они будут получать всего 460 евро в месяц

Политики считают, что получение Bürgergeld украинцами плодит безработицу, поскольку оно позволяет не устраиваться на официальную работу, не платить налоги и подрабатывать на благо теневой экономики, живя порой лучше, чем обычный немец. Они отмечают необходимость привлечь беженцев из Украины к труду там, где не хватает рабочих рук - сфера общественного питания, строительство, уход за людьми.

Штюбген вовсе назвал Bürgergeld для украинцев фундаментальной ошибкой, ставшей основным тормозом для их выхода на работу.

Несмотря на все эти призывы, ранее представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заверил в отсутствии намерений у Берлина переводить украинцев на меньшие выплаты. При этом он подчеркнул важность их трудоустройства на официальную работу, сообщив о создании специального отдела - Центра по трудоустройству беженцев из Украины, который по задумке должен ускорить получение работы украинцами.