Военные считают, что удары по этому логистическому объекту уже не принесут такого эффекта, как могли бы раньше.





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Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в интервью украинским медиа заявил, что Крымский мост уже не представляет такого тактико-стратегического значения, как это было раньше, а нанесение по нему ударов уже не принесёт эффекта.

По словам украинского офицера, соединяющий полуостров с российскими территориями мост несёт меньше четверти от общей нагрузки. В то же время, российские силы всё больше используют паромную переправу, которая имеет два железнодорожных и пять автомобильных паромов. Он напомнил, что по ней украинская армия нанесла удар ракетами ATACMS в конце мая, но через три дня движение по переправе вновь заработало.

Плетенчук также сообщил о строительстве Россией железной дороги вдоль южных территорий (Бердянск и Мариуполь), благодаря которым хотят соединить Ростов-на-Дону с Крымом. Офицер подчеркнул, что российская армия планирует закончить работы до конца года и она действительно может это сделать. Нюанс в том, что в таком случае железная дорога будет находиться в зоне поражения украинским оружием.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост всё ещё имеет значение с военной точки зрения, пока через него осуществляют транспортировку личного состава. Однако тогда украинский генерал акцентировал внимание на том, что основные военные грузы действительно перевозят паромами, как рассказывали ряд российских официальных лиц.